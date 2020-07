Inter Milan : Conte pas tendre avec ses joueurs

Une pression énorme, selon Conte

La défaite de l'Inter Milan face à Bologne , dimanche soir à domicile (2-1) a sans doute brisé les derniers espoirs dans la course au titre en Italie pour l'équipe dirigée par Antonio Conte. Avec désormais onze points de retard sur le leader, la Juventus Turin, l'Inter a connu un scénario compliqué. Menant au score et et ratant ensuite un penalty, le club lombard a concédé deux buts par la suite, sans jamais réussir à revenir au score. De fait, Conte n'a pas mâché ses mots après la rencontre, en parlant des joueurs à sa disposition.

"La déception est énorme, du moins en ce qui me concerne. J'espère que les joueurs en ressentent au moins 1%. J'ai besoin de comprendre qui est à la hauteur de ce maillot et de ce club. Tout le monde est sous pression", a indiqué le technicien italien. "Ce genre de choses n'arrivent pas aux grandes équipes. Nous ne sommes pas une grande équipe et nous devons le devenir", a constaté le coach. L'Atalanta Bergame, qui a su disposer de Cagliari grâce à un penalty de Muriel (1-0) est juste derrière l'Inter au classement, avec un point de retard, et pourrait même dépasser l'équipe de Conte afin de se placer sur le podium de la Serie A.

