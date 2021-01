Inter Milan : Conte évoque un "match étrange" contre la Sampdoria

C'était un match assez étrange. Nous nous sommes retrouvés à passer d'un penalty manqué (par Sanchez à la 12ème minute, ndlr) à deux buts consécutifs. De toute évidence, cela a causé des difficultés, mais l'équipe avait bien joué et créé de nombreuses occasions de marquer. C'était un match étrange. Parfois, vous méritez de perdre, dans d’autres situations comme celle d’aujourd’hui, cela ne vous convient tout simplement pas", a-t-il assuré au micro de Sky Sport Italia.

Lukaku n'était pas à 100% selon Conte

Ce n’est pas la première fois que nous jouons sans Romelu. Tout le monde connaît sa qualité, mais il n’était pas à 100% et c’était clair aussi après son entrée. C’est décevant, car je pense que nous méritions plus de ce match. Nous devons analyser ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, mais c'était un match étrange", a jugé le technicien italien. Pour rappel, l'avant-centre belge a inscrit 12 buts en 15 matchs de Serie A et demeure le second meilleur buteur en Italie, derrière Cristiano Ronaldo, auteur de 14 réalisations en 11 rencontres sous le maillot de la Juventus Turin. Dimanche, l'Inter - qui pourrait être relégué à quatre points de l'AC Milan en fonction du résultat face à la Juve - se déplacera sur la pelouse de l'AS Roma (12h30).

Ce mercredi, l'Inter Milan a été défait par la Sampdoria lors de la seizième journée de Serie A (2-1) . Privé de Romelu Lukaku lors du coup d'envoi, l'équipe dirigée par Antonio Conte était menée 2-0 après 38 minutes de jeu. La réduction du score de De Vrij aura été trop tardive (65ème) pour éviter la défaite. Mécaniquement, alors que l'Inter restait sur une dynamique impressionnante en championnat (onze matchs sans défaites dont huit victoires de suite), le technicien a pesté après le coup de sifflet final. "Entré en jeu à la 63ème minute de la rencontre, Romelu Lukaku n'était pas apte à débuter, en raison d'un problème musculaire, mais pour Conte, son absence en tant que titulaire ne doit pas expliquer la défaite subie.