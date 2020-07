Inter Milan : Conte et Marotta pessimistes pour une arrivée de Messi

L’installation prochaine du père de Lionel Messi, Jorge, dans la ville lombarde afin d’y domicilier ses affaires a engendré une folle rumeur en Italie : et si Lionel Messi devenait un futur joueur de l'Inter Milan ? Forcément, les fantasmes les plus fous naissent dans les esprits les plus optimistes, chez les supporters du club nerazzurro mais Antonio Conte, lui, a préféré réagir avec humour à ce thème, après la victoire de son équipe contre Naples, mardi soir lors de la 37ème journée de Serie A (2-0).À la question : préféreriez-vous recruter Messi ou 4 joueurs de 50 millions d'euros chacun, l’entraîneur italien a été lucide sur les capacités du club lombard.. Actuellement, je me penche sur les gars que j’ai, ils me donnent beaucoup et je les remercie", a-t-il indiqué.Beppe Marotta, le directeur sportif de l'Inter, a été sur la même ligne que son entraîneur, soulignant l'impossibilité de ce cas : "Messi et le Duomo ? ce n’est pas mon idée. On parle d’une icône, d’un grand joueur, d’un désir que tout le monde a. Mais ça reste un jeu. Et n’oublions pas que nous devons respecter le fair-play financier. Suning a déjà injecté plusieurs millions dans les caisses du club. Messi c’est un cas utopique", a jugé l'ancien élément de la Juventus Turin.