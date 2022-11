La direction de l’Inter Milan est en train de s’interroger sur la nécessité de garder Romelu Lukaku au-delà de la saison en cours. Selon La Gazzetta dello Sport, les Nerazzurri réétudient leurs plans après la rechute de Lukaku, blessé à la cuisse, cette semaine.

Lukaku n’est plus fiable

Le club lombard a payé 12 millions d'euros à Chelsea l'été dernier pour le prêt de Lukaku. Ce dernier leur coûte actuellement 46 000 euros la minute jouée (256 minutes en tout, en cinq parties officielles). Le constat est alarmant et cela donc invite les responsables à s’interroger sur la suite à donner à cette collaboration.



L'Inter était jusque-là prêt à prolonger le prêt de l'attaquant pour une saison supplémentaire et au même prix. Cependant, les soucis physiques récurrents du Belge obligent les Intéristes à revoir leur position.