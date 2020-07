Inter Milan : Antonio Conte salue la force mentale de son équipe

La Juve est "encore loin" pour Conte

'important pour nous était d'envoyer un signal de notre cohérence, de notre croyance, de notre faim et de notre détermination, car ces matches sur papier peuvent sembler 'faciles'. Nous voulions nous assurer une place en Ligue des champions, nous positionner à nouveau en deuxième position et nous rapprocher de ceux qui nous précèdent, même s'ils sont encore loin. Je pense que les signaux envoyés par l'équipe sont ceux de la force mentale", a expliqué le coach italien, qui, dans un coin de sa tête, s'imagine sans doute jouer un mauvais tour à la Juventus Turin qu'il connaît si bien. Dimanche, l'Inter Milan ira affronter l'AS Roma au Stadio Olimpico quand la Vieille Dame, elle, affrontera la Lazio, le lendemain, à Turin.

Jeudi soir, l'Inter Milan s'est rendu le match facile contre la SPAL, s'imposant assez largement 4-0 grâce à des buts d'Antonio Candreva, Cristiano Biraghi, Alexis Sanchez et Roberto Galigardini. Ce succès maintient aussi un semblant de suspens dans la course au titre en Italie.. Engluée dans une dynamique compliquée depuis la reprise du championnat (deux nuls face à Sassuolo et le Hellas Vérone ainsi qu'une défaite contre Bologne notamment), l'équipe dirigée par Antonio Conte peut espérer croire à un improbable retournement de situation au niveau du Scudetto, étant donné la forme de la Juve.Au terme du match, Antonio Conte, n'a, pour une fois ces dernières semaines, pas montré d'agacement envers son équipe, alors qu'il est annoncé comme possible partant. "L