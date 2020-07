Inter Milan : Antonio Conte évoque le football au temps du coronavirus

Antonio Conte a admis que l'Inter traverse "une expérience que nous espérons ne pas avoir à répéter" - en référence au football du temps du coronavirus - mais a exhorté les Nerazzurri à "terminer la saison de la meilleure façon possible", en commençant par le fait d'obtenir les trois points contre le Genoa, samedi en Serie A (19h30).

L'Inter Milan reste sur deux matches nuls consécutifs contre la Roma (2-2) puis la Fiorentina (0-0) et est impatient de rebondir avec une victoire. "Nous vivons une expérience totalement différente, le rythme des matchs a changé pour le moment", a déclaré Conte à Inter TV. "Nous jouons et nous nous entraînons dans des températures très élevées, de manière réduite, histoire de pouvoir terminer ce championnat. Une expérience que nous espérons ne pas avoir à répéter, aussi parce qu'elle affectera la saison prochaine."

Des rotations obligatoires avec le rythme des rencontres

L'entraîneur de Nerazzurri est obligé de faire des changements en raison de la liste difficile des matches, mais a également perdu des joueurs à cause des blessures et des suspensions. "Nous allons essayer de continuer à faire des rotations inévitables et de gérer nos niveaux d'énergie, cependant, avec l'ambition de gagner trois points. S'il y a des suspensions et des blessures, vous êtes obligé de les faire. Dans le même temps, dans ce rodage, il est essentiel de tourner et de mesurer la force. Même à l'entraînement, le rythme a baissé. Cela vaut pour toutes les équipes; vous devez bien faire attention à ne pas donner une charge de travail physique et mentale élevée", a expliqué le technicien italien.

Avec 73 points, l'Inter Milan occupe la troisième position du classement, à un point de l'Atalanta Bergame, et avec une unité d'avance sur la Lazio Rome. La Juventus Turin, elle, trône devant avec 7 points de plus que l'équipe dirigée par Antonio Conte.