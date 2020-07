Inter Milan : Antonio Conte est-il vraiment menacé ?

En déplacement sur la pelouse du Torino ce lundi soir, l'Inter n'a plus rien à jouer mais doit absolument s'imposer. Depuis la reprise de la Serie A, les Nerazzurri ont beaucoup de mal. Ils ont été tenus en échec par Sassuolo et l'Hellas Vérone et battu par Bologne. Le titre s'est désormais envolé mais dans le même temps la qualification pour la Ligue des Champions est quasi-assurée. Les matchs qui restent vont donc servir à préparer la saison prochaine. Et peut-être à se débarrasser d'Antonio Conte à en croire certains médias italiens. En tête du championnat au soir de la 23eme journée, les partenaires de Romelu Lukaku ont sombré. Et pour les dirigeants milanais, Antonio Conte en serait le principal fautif. Malgré un effectif de qualité, il n'a pas réussi à embêter la Juventus jusqu'au bout de la saison. En Ligue des champions et en Coupe d'Italie, l'élimination a été précoce. Des contre-performances qui ne seront pas sans conséquences. Pour Sky Sports Italia, Tuttosport ou Mediaset, l'Inter songe à nommer Massimiliano Allegri à la place de Conte. Mais est-ce vraiment raisonnable ?

Un licenciement de Conte pourrait coûter 150 millions à l'Inter ! Même si les résultats ne sont plus là, l'Inter a dominé la plupart de ses matchs. Contre Bologne, l'actuel quatrième de Serie A aurait pu s'imposer si Lautaro Martinez n'avait pas raté un penalty à l'heure de jeu. Pendant presque un an, la méthode Conte a fonctionné. Et le licencier durant l'été serait un risque énorme pour une formation aux ambitions encore plus grandes. Il faudrait repartir de zéro, mettant un coup d'arrêt à la continuité d'un projet établi sur trois ans. D'un point de vue sportif, l'entraîneur interiste s'est déjà impliqué dans la construction de son futur effectif. C'est lui qui s'est longuement entretenu avec Achraf Hakimi pour le convaincre de rejoindre l'Italie. Comment aborder sereinement le prochain exercice si l'entraîneur qui a fait venir certains joueurs n'est plus là ? Ca sera très difficile. Supporter le prix d'un tel licenciement aussi. Dimanche, le Corrierre dello Sport évoquait un coût de 150 millions pour indemniser l'entraîneur et son staff qui sont sous contrat jusqu'en 2022 et mettre en place une nouvelle équipe technique. Un coût astronomique en ces temps de récession. Et si c'était Antonio Conte qui décidait de partir ? La réalité est en fait bien différente. Si la direction interiste met la pression sur Antonio Conte, l'inverse est aussi vrai. Le technicien italien a fait plusieurs déclarations à la presse pour demander des recrues de renom. Un comportement qui n'aurait pas été au goût des propriétaires du club. Il aurait aussi requis une entrevue à la fin de la saison pour vérifier les ambitions de son employeur. L'ancien sélectionneur italien est-il capable de démissionner ? Quand on se souvient de son départ de la Juventus en 2014, c'est tout à fait possible. Pour Le Corrierre dello Sport, une offre anglaise pourrait même convaincre le quinquagénaire de quitter l'Inter pour prendre sa revanche après une expérience compliquée à Chelsea. Les matchs qui arrivent n'ont peut-être plus d'enjeu sur la pelouse mais dans les coulisses, c'est bien le futur de l'Inter qui est en train de se jouer.