Inter Milan : Allegri pour remplacer Conte ?

L'histoire va-t-elle se répéter entre Conte et Allegri ? Alors que le second avait pris la tête de la Juventus Turin après le départ du premier en 2014, l'ancien entraîneur de l'AC Milan pourrait à nouveau succéder au natif de Lecce. En effet, suite à son gros coup de gueule, Conte serait sur le départ du côté de l'Inter Milan et la presse italienne croit savoir qu'Allegri serait alors le favori pour le remplacer. Selon Sky Italia, malgré la superbe saison des Nerazzurri, la rupture serait proche entre le technicien et ses dirigeants. Dans ce cas, le natif de Livourne, sans club depuis 2019 et son départ de la Vieille Dame, serait le plus à même pour lui succéder. Pour autant, une réunion entre Conte et Steven Zhang, le président chinois de l'Inter Milan, est prévue après le 8eme de finale de la Ligue Europa contre Getafe (5 août) pour décider si l'ancien de Chelsea sera maintenu ou non.

« Le club est faible, les joueurs et moi ne sommes pas protégés »

Pour rappel, ce dernier s'était lâché samedi soir en conférence de presse à l'issue de la dernière journée de Serie A. « La saison a été difficile. Le club est faible, les joueurs et moi ne sommes pas protégés. C'est le zéro absolu. Du point de vue personnel, dès que cela a été possible, on m'a critiqué. Mon travail n'a pas été reconnu, celui des joueurs non plus. Si vous voulez réduire l'écart avec la Juventus, vous devez être fort sur le terrain mais surtout en dehors, dans les bons comme dans les mauvais moments, a notamment lancé Conte. Ces derniers temps, j'ai vu beaucoup de monde se mettre en avant parce que tout allait bien mais ils n'étaient pas là quand c'était difficile. Les 82 points, ils ont été gagnés par les joueurs, par tout le groupe qui travaille au quotidien. Pendant la saison, on a reçu des pelles de m.... et j'étais en première ligne. Un moment ça va mais après un certain point, il ne faut pas être stupide... Le paratonnerre, on peut le faire un an, mais pas deux. »