L’entreprise Electronic Arts a dévoilé jeudi la notation des principaux joueurs figurant sur son célèbre jeu FIFA, pour son édition 2021. Des évaluations qui, comme chaque année, ont fait polémique auprès des footballeurs. Beaucoup d’entre eux n’ont pas approuvé les notes qui leur ont été attribuées, et c’est le cas notamment de Romelu Lukaku. L’avant-centre de l’Inter Milan et de la sélection belge a même osé décrire ce jeu comme une m****.

Let’s be honest fifa just mess with the ratings so we players start complaining about the game and give them more publicity... i ain’t with this sh*t. I know what i do 🤷🏿‍♂️