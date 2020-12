Inter : Lukaku juge son évolution

Romelu Lukaku, l'attaquant de l'Inter Milan, est déjà en forme depuis l'entame de la saison. Auteur de 11 réalisations en 13 matchs de Serie A, il est en effet un buteur en vogue du championnat d'Italie, derrière Cristiano Ronaldo (12 buts en 10 rencontres) et devant Zlatan Ibrahimovic (10 buts en 6 matchs). Souvent critiqué au cours de sa carrière, il n'a que rarement douté de lui-même; comme il l'a clamé lors d'un entretien accordé à Voetbal Magazine. En sélection de Belgique, il est par exemple le meilleur buteur de l'histoire : "Malgré les premières années difficiles en équipe nationale, j'étais sûr à 100% qu'un jour je deviendrais le meilleur buteur de tous les temps de la Belgique (55 buts en 87 sélections, ndlr), aussi parce que je suis entouré des meilleurs joueurs depuis longtemps. En onze ans de professionnalisme, il est logique de battre des records", s'est exprimé le natif d'Antwerp.



Lukaku se place dans les 5 meilleurs attaquants de la planète



Sous la direction d'Antonio Conte, Lukaku est le joueur majeur de l'Inter Milan, celui chargé, le plus souvent, de faire la différence devant les buts. Et il ne veut surtout pas se dérober sous la pression. "Je suis conscient de ma responsabilité, donc je ne peux pas baisser les bras. Si je le fais, cette action a un impact négatif sur tout le groupe. L'équipe a besoin de leaders sur le terrain comme moi, Arturo Vidal, Nicolo Barella ou Alexis Sanchez. Une telle attitude peut transformer la mentalité et bouleverser un match", a jugé le joueur. Ainsi, il s'est souvenu de ses progrès réalisés dans le passé, soulignant sa collaboration fructueuse avec José Mourinho, à Manchester United : "Mourinho m'a appris à mieux travailler avec l'équipe, à la fois en termes de pression et de positionnement sur le terrain. Il suffit de regarder ce qu'il fait avec Kane maintenant. Moi parmi les cinq meilleurs attaquants au monde ? Si l'on considère les cinq derniers mois, oui."