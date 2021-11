Inactif depuis le mois de juin dernier et le malaise dont il a été victime en plein match durant le championnat d’Europe, Christian Eriksen commence à se tourner les pouces. Le milieu de terrain s’est fait implanter un défibrillateur, mais il n’est pas en mesure de reprendre la compétition avec son club de l’Inter car la Ligue italienne interdit à un joueur se trouvant dans son cas d’évoluer dans ses championnats. Le milieu scandinave a donc été contraint de rester à l’écart de l’équipe première. Mais, cette situation ne le décourage pas et il a bien l’intention de reprendre le football.

Eriksen a intensifié le travail physique



Selon une information de L’Equipe, l’ex-joueur de Tottenham ne pense pas du tout à la retraite. En dépit de ses soucis de santé, il veut rejouer et le faire au plus haut niveau. Une volonté qu’il a même exprimée clairement à ses proches. Ces derniers jours, l’intéressé aurait par ailleurs intensifié les séances physiques et sa préparation dans le but d’être opérationnel en vue d’un nouveau challenge.



Reste à savoir quel club voudrait bien d’Eriksen, avec tous les risques que cela comporte. L’option qui émerge comme étant la plus plausible c’est un come-back à l’Ajax d’Amsterdam. Parce que c’est le club où il s’est révélé et où il a beaucoup d’attaches, et aussi parce qu’au sein de cette formation il y a déjà un joueur équipe d’un dispositif DAI. Il s’agit de Daley Blind. Et contrairement à l’Italie, les Pays-Bas acceptent que des footballeurs avec des antécédents cardiaques se produisent sur leurs terrains. Il en est de même pour l’Angleterre, l’Allemagne et la Belgique.