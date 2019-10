Inter: Conte peste contre "l'étrange" calendrier 

Alors que l’Inter Milan enchaîne les rencontres tous les trois jours, Antonio Conte a poussé un coup de gueule contre le calendrier surchargé, s’inquiétant notamment pour la santé de ses joueurs.

"Il est difficile de parler de la rencontre, qui était la quatrième en 9 jours. Cela augmente le risque de blessure et je suis inquiet. On a pris les trois points, mais le reste ne m'intéresse pas. Dans certaines rencontres, il faut gagner en souffrant. J'ai remercié les garçons et j'aimerais avoir encore plus de temps pour me préparer pour les prochains matches. Sept matchs en 20 jours, je n'ai jamais vu ça pour une autre équipe. Cela me semble très étrange", a déclaré l’ancien manager de Chelsea dans des propos relayés par La Gazzetta dello Sport.