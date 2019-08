Inter-Conte: "Lukaku ? Un joueur important à fort potentiel"

L'Inter Milan entame sa campagne de Serie A ce lundi à domicile contre le promu Lecce. Durant la conférence de presse de veille de match, le nouvel entraîneur des Nerazzurri, Antonio Conte, s'est exprimé au sujet de la recrue phare du club, Romelu Lukaku.

"Lukaku ? Il est arrivé plein d'enthousiasme. C'est un garçon brillant et il s'est bien préparé. Il s'est immédiatement rendu opérationnel et il travaille dur."

Rassurant sur la forme de l'international belge, l'ancien sélectionneur de la Squadra Azzurra a ensuite martelé qu'il était "un joueur important à fort potentiel considérant qu'il n'a que 26 ans. Par ailleurs il s'est bien entraîné avec tous les autres attaquants et il y a déjà une réelle compréhension entre eux."

L'attaquant arraché à Manchester United cet été sera craint par ses adversaires, mais il sera également très attendu par son club et son entraîneur.

