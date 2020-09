Conte veut voir l'étincelle en permanence avec Eriksen

L'Inter Milan a débuté la Serie A version 2020-2021 de la meilleure façon possible sur le plan du résultat avec une victoire contre la Fiorentina de Franck Ribéry (4-3).Après la rencontre, Antonio Conte a évoqué le cas de Christian Eriksen; qui n'a pas toujours été un élément majeur dans son équipe, depuis son arrivée en provenance de Tottenham l'hiver dernier. Titulaire contre la Fiorentina, il a visiblement convaincu son entraîneur."Il a augmenté son rendement,. Il a joué un bon match. On sait qu'il a des qualités importantes et nous voulons les faire sortir.Parfois, il faut attendre un peu pour les voir. C'est un gars qui s'entraîne beaucoup, il se rend disponible,, a expliqué le technicien italien.