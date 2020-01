Alors que son contrat à Tottenham expire dans 6 mois, le meneur de jeu danois Christian Eriksen est libre de s'engager où il veut depuis le 1er janvier. Une situation très commentée de l'autre côté de la Manche, où José Mourinho ne cesse d'évoquer ce dossier devant la presse. Eriksen serait très proche de l'Inter Milan. Antonio Conte, le coach du club lombard, s'est montré très élogieux à son égard. Ce que Mourinho n'a évidemment pas apprécié... "Je pense que nous, les entraîneurs, devrions tous nous comporter de la même manière en ce qui concerne les transferts", avait tancé le manager des Spurs.

Conte ne veut plus s'exprimer sur Eriksen

Le technicien italien a rétorqué au Special One ce weekend, après le match nul de son équipe à Lecce (1-1). « Je ne m’exprimerai plus sur le marché des transferts. La dernière fois que je l’ai fait, une personne que nous connaissons tous a déformé mes propos, donc je ne n’en parlerai plus désormais. Je n’ai jamais rien dit d’inhabituel à propos du mercato hivernal, qui rend les choses difficiles à tous les entraîneurs. A chaque fois que je dis quelque chose, cela finit toujours par être amplifié ou déformé », a lâché l'Italien dans des propos repris par le Mirror.