Insigne, Naples dans la peau

Il était attendu au tournant. Trois semaines après avoir raté un nouveau penalty face à la Juventus, qui aurait permis au Napoli, finalement battu 2-0, d’égaliser lors de cette Supercoupe d’Italie, Lorenzo Insigne, dont le tir avait fini à gauche du but de Wojciech Szczesny, s’est de nouveau retrouvé face au gardien polonais samedi dernier. Et cette fois, il ne s’est pas raté, envoyant son penalty en pleine lucarne pour permettre à son club de prendre sa revanche face à la Vieille Dame (1-0).







Une victoire ô combien importante pour le capitaine napolitain et ses coéquipiers, qui occupent la sixième place de Serie A, à deux points des Turinois et trois des Laziale, quatrièmes, et donc actuellement virtuels derniers qualifiés pour la prochaine Ligue des champions, mais avec deux matchs en plus. Ce penalty est aussi symbolique pour Insigne, qui s’était déjà manqué dans l’exercice face à la Juve en 2019 et en 2015, et qui a surtout inscrit son 100e but avec le maillot du Napoli.



Et l’enfant du pays, originaire de Frattamaggiore, dans la banlieue nord de Naples, a particulièrement savouré ce moment, dédiant aussi ce but à son compagne pour la Saint-Valentin. "J'étais calme au moment du tir, car j'ai la confiance de mes coéquipiers et de mon entraîneur. Et je suis encore désolé pour mon échec en Supercoupe, mais j'ai tourné la page, a-t-il ensuite réagi au micro de Sky Italia. Mon 100e but ? C'est une grande émotion, et en tant que Napolitain c'est vraiment quelque chose de spécial et j'espère continuer comme ça."

Une autre revanche contre l'Atalanta ?



Mais il n’a pas fait que marquer contre la Juve, et beaucoup travaillé pour l’équipe en redescendant pour aider ses coéquipiers, avant de quasiment terminer la rencontre au milieu. C’est d’ailleurs le deuxième joueur napolitain à avoir le plus couru, avec 11,3 kilomètres parcourus. Sa prestation a forcément été saluée, ce qui est une belle revanche pour l’attaquant de 29 ans, cible des critiques après son penalty raté et resté sept matchs consécutifs sans marquer avant de retrouver le chemin des filets le week-end dernier.



Il n’a toutefois pu récidiver en 16es de finales aller de la Ligue Europa jeudi à Grenade, où les hommes de Gennaro Gattuso, décevants, ont enregistré une défaite logique qui compromet leurs chances de qualification (2-0). Un troisième revers en quatre matchs pour le Napoli, qui n’a pas intérêt à se rater dimanche pour son nouveau déplacement à Bergame, dix jours après s’être incliné face à l’Atalanta en demi-finales retour de la Coupe d’Italie (3-1). Insigne serait donc bien inspiré de sortir à nouveau de sa boîte, face à une équipe qui compte le même nombre de points.