Immobile à l'arrêt, c'est la Lazio qui flanche

Les statistiques de Ciro Immobile, cette saison, restent au-delà du correct : quatorze buts en 22 matchs de Serie A, troisième meilleur buteur du championnat italien. Mais après son incroyable exercice 2019-2020, conclu avec un Soulier d'Or à 36 buts (record historique de Gonzalo Higuain égalé en Italie, voir plus bas), certaines limites finissent par apparaître irrémédiablement. Elles concernent surtout la Lazio, trop dépendante de son capitaine. Dès que celui-ci connaît un coup de moins bien, comme c'est le cas depuis un mois avec un but en six matchs, les joueurs de Simone Inzaghi n'ont pas vraiment de solution de rechange pour inverser un résultat.



Lors de la dernière rencontre à Bologne, Immobile a manqué un penalty alors qu'il y avait encore 0-0, et la Lazio a fini par s'incliner (2-0). Luis Alberto, a priori, serait le plan B le plus évident : auteur de sept buts, il n'a pas encore adressé la moindre passe décisive, ce qui est très surprenant puisqu'il a terminé à quinze offrandes la saison dernière - deuxième meilleur passeur de Serie A ; Felipe Caicedo a également marqué sept fois, mais sa forme physique est trop chancelante ; Joaquin Correa et surtout Sergej Milinkovic-Savic peinent à confirmer leurs excellentes dispositions de l'année passée ; enfin la recrue kosovare Vedat Muriqi déçoit, avec seulement un but.

Elu sportif italien de l'année 2020, Immobile devrait devenir cette saison le meilleur réalisateur de l'histoire de la Lazio. Avec 144 buts en un peu plus de quatre ans, depuis son arrivée de Séville en 2016, l'ancien joueur de la Juventus n'est plus qu'à cinq petites unités de Silvio Piola. "Il est déterminant, il a un impact extraordinaire sur tout le monde depuis son arrivée, nous expliquait Lorik Cana, ancien joueur du club, en début de saison. Dès le départ, il a eu un super rendement, c'est le fer de lance d'une équipe qui utilise parfaitement ses qualités. S'il met 36 buts, c'est que c'est bien fourni derrière, que ça tourne bien pour le mettre en valeur."



Jusqu'à en oublier de développer les autres atouts des coéquipiers ? "La Lazio gagne neuf fois sur dix grâce à ses buts, conclut Bruno Giordano, l'ex-attaquant du club romain, pour TMW Radio. Zlatan Ibrahimovic, Romelu Lukaku ou Cristiano Ronaldo créent quelque chose de plus." Immobile a donc aussi, peut-être, une certaine part de responsabilité.

