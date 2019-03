Icardi refuse de revenir

C’est à n’y plus rien comprendre... Jeudi dernier, Mauro Icardi était sorti du silence, via une publication sur Instagram, pour clamer son amour pour l’Inter Milan et les supporters nerazzurri s’attendaient alors au retour imminent de leur attaquant vedette dans l’équipe. Il n’en est rien ! L’international argentin ne réintégrera par le groupe de Luciano Spalletti ces prochains jours.

Comme l’explique le Corriere della Sera, le joueur de 26 ans a (enfin) rencontré son entraîneur, à qui il avait promis de ne plus jamais parler il y a trois semaines, lorsqu’il s’était fait retirer le brassard de capitaine. Icardi a ainsi assuré qu’il était encore touché à un genou, certificat médical à l'appui, alors même que sa présence contre Francfort, jeudi en Ligue Europa (8e de finale aller), était pressentie par la presse italienne.

La situation est critique, car Mauro Icardi demande à s’entretenir de son côté jusqu’à la trêve internationale, ce qui lui fera rater un derby de Milan crucial dans la course à la qualification en Ligue des champions dans 12 jours. C’est après ce match que l’ancien joueur de la Sampdoria rencontrera le président du club, Steven Zhang, afin de discuter de sa situation. Wanda Nara, sa femme et agent, réclame notamment des excuses publiques de la part des dirigeants intéristes…