Ibrahimovic veut poursuivre avec l’AC Milan

Zlatan Ibrahimovic va devoir faire un choix. L’international suédois est en fin de contrat avec l’AC Milan à l’issue de la saison. A 41 ans, l’ancien du Paris Saint-Germain a vécu des derniers mois difficiles, contrarié par de nombreuses blessures. Alors forcément, le club lombard s’interroge sur la suite à donner pour son avant-centre. S’il dispose d’une offre de la part de Monza, « Ibra » n’est pas certain de pouvoir poursuivre à Milan, comme il le souhaite. Dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic a indiqué son envie de prolonger.

« Milan est ma maison »



« Je suis bien à Milan, Milan est ma maison. Je ne sais rien de mon contrat, l'année dernière j'ai dit à Maldini ‘fais-le toi-même’. Et j'ai reçu une feuille à signer. Je ne sais pas ce qu’il y a à l'intérieur, peut-être qu'il y a une autre année. Il me suffit de savoir que je suis un joueur de Milan et je sais ce que je dois faire, le reste n'a pas d'importance. Je ne me soucie que de revenir sur le terrain, sinon la joie diminue. J'en ai encore envie mais tu as besoin d'équilibre. Est-ce que je pense à arrêter ? Je ne pense pas, lance-t-il. Dois-je continuer à jouer ? Je pense que oui »