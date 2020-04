Ibrahimovic « pas inquiet » par le coronavirus

Comme la majorité des footballeurs et aussi la moitié de la population mondiale, Zlatan Ibrahimovic se trouve en confinement actuellement. La star suédoise se protège et protège les siens contre ce fléau qu’est le covid-19. Toutefois, tout en prenant ses précautions, l’ancien buteur du PSG essaye de rester optimiste et ne pas céder à la paranoïa. Questionné par le média suédois SVD sur la situation actuelle qui touche la planète, il a lâché : « Je ne suis pas inquiet par le Coronavirus. Je pense que ça va se résoudre. Il faut juste que les experts sachent quoi faire ».

Ibrahimovic a trouvé une occupation pendant le confinement

Ibra défendait les couleurs de l’AC Milan avant que la pandémie ne se propage et fasse interrompre tous les championnats européens. Lors de la reprise de la compétition, il n’est pas sûr qu’il soit encore Rossonerro. Il serait plus enclin à raccrocher ses crampons d’après les rumeurs qui circulent. Dans sa dernière interview, le Scandinave est resté discret sur la question de son avenir. En revanche, il a bien voulu évoquer son présent. À la question qu’est-ce qu’il faisait en ce moment tandis qu’il est bloqué chez lui, il a rétorqué : « Je fais du bricolage ».