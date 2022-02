Zlatan Ibrahimovic a passé la quasi-totalité de sa carrière au plus haut niveau. L'attaquant de l'AC Milan a maintenant plus de 40 ans. Après avoir joué dans plusieurs grands clubs européens, il serait facile d'oublier son passage au FC Barcelone. Sous la direction de Pep Guardiola et aux côtés de Lionel Messi, Ibrahimovic ne s'est jamais vraiment installé en Catalogne et n'a jamais été heureux au Camp Nou. "Je n'étais pas heureux et je n'avais pas d'adrénaline ", a déclaré Ibrahimovic, au micro de Mi Casa de Radio 105. "Adriano Galliani m'a appelé et m'a dit que j'allais aller en Italie pour jouer pour le Milan."



"Il est venu chez moi et m'a dit qu'il ne partirait pas tant que je n'aurais pas accepté. C'est un gentleman, et avec lui et [Silvio] Berlusconi, j'étais à nouveau heureux." Mais son passage chez les Rossoneri s'est terminé sur une note amère la première fois. Milan a vendu un certain nombre de joueurs importants, et Zlatan en faisait partie. "J'étais en colère quand j'ai quitté le Milan", a expliqué Ibrahimovic. "Je ne lui ai pas parlé pendant huit mois. Je lui ai dit de vendre toute l'équipe, mais pas moi. Il a promis qu'il ne me vendrait pas, mais ensuite, en été, il m'a expliqué les choses et m'a vendu au Paris Saint-Germain."