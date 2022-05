Ibrahimovic, le coup dur de trop ?

Longtemps réputé pour son excellente condition physique et sa propension à éviter les blessures tout au long de sa carrière, Zlatan Ibrahimovic a été rattrapé par les années et depuis plusieurs saisons, l'attaquant de l'AC Milan enchaîne les pépins. Dernier en date, une gêne au niveau d'un genou, qui l'a forcé à passer sur le billard. La récupération annoncée va être très longue et pourrait pousser l'ancien du PSG à tirer sa révérence.

Pour l'heure, rien n'est encore dit, mais le communiqué publié mercredi par l'AC Milan n'engage pas à l'optimisme. Le club rossonero mentionne un temps de récupération estimé entre sept et huit mois. Une éternité pour un joueur déjà âgé de quarante ans. Malgré toute sa volonté de compétiteur, Zlatan Ibrahimovic aura-t-il la force de caractère nécessaire pour revenir au plus haut niveau ?

Succession de blessures

Cette saison, le vétéran a enchaîné les petits bobos plus ou moins importants. Problème au tendon d'Achille qui l'a tenu éloigné des terrains durant un mois (septembre à octobre 2021), puis son genou (deux semaines d'arrêt fin décembre), à nouveau le tendon d'Achille (forfait entre fin janvier et début mars 2022), pour finir avec son genou (deux semaines d'arrêt en avril). Pas de quoi être très optimiste pour la suite.