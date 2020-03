C'est dans l'atmosphère singulière d'une enceinte à huis clos que l'AC Milan accueillait le Genoa ce dimanche. Et le club lombard a réalisé une mauvaise opération dans une rencontre où les visiteurs ont su imposer leur jeu et marquer à des moments clés. Il n'a fallu que sept petites minutes pour que Pandev débloque la situation pour le club de Gênes (0-1, 7eme). Un but en début de première période, et un autre signé Cassata (0-2, 41eme) à la fin de ce premier acte, au pire moment pour le Milan.

Ibrahimovic buteur mais trop isolé

Quid de Zlatan Ibrahimovic dans tout cela ? La superstar suédoise a eu le mérite de relancer l'espoir en réduisant l'écart à un quart d'heure de la fin (1-2, 77eme), mais cette réaction des Rossoneri a été trop tardive. Sans idée, Milan n'a pas eu les ressources pour refaire surface. Le club lombard reste englué dans le ventre mou, au 7eme rang. Le Genoa se donne un peu d'air en grimpant à la 17eme place.