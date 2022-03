Guerre en Ukraine : Shevchenko appelle les Russes à protester dans les rues

Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le 24 février dernier, Andriy Shevchenko n'a pas hésité à prendre la parole sur le sujet. Ce lundi, au cours d'un entretien accordé au Daily Mail, l'ancien capitaine de la sélection ukrainienne a recommencé. Il a avoué avoir été réveillé par un appel de sa mère qui lui a appris l'entame de la guerre. Le Ballon d'Or 2004 a ensuite tenu à s'adresser au peule russe. "Je sais que c’est difficile, c’est dangereux en Russie. Mais mon message est toujours le même, défilez dans les rues ! Le seul moyen d’arrêter cette guerre est de dévoiler la vérité et la majorité des gens en Russie ne la connaissent pas", a-t-il glissé.

"La Russie n'est pas la bienvenue"

Vivant en Italie, alors que sa famille a quitté Kiev mais se trouve toujours en Ukraine, l'ancien attaquant de l'AC Milan a récolté 350 000 euros de dons pour les organisations venant en aide aux Ukrainiens grâce à son initiative "Play Your Part for Ukraine". "Quand on voit les gens dans les rues, qui n’ont pas les armes pour stopper des chars, ils sont si puissants. Nous devons nous défendre jusqu’à la fin, la Russie n’est pas la bienvenue", a-t-il affirmé.



Quart de finaliste avec l'Ukraine lors du dernier Euro comme sélectionneur, il a expliqué parler de façon régulière avec ses compatriotes, Andriy Yarmolenko (West Ham), Oleksnadr Zinchenko (Manchester City) ou Roman Yaremchuk (Benfica). "Continuez à jouer, c’est très important. Je les ai appelés, je les supporte en permanence ", a-t-il expliqué. Conscient de l'impact de sa voix, celui qui compte 111 sélections et 48 buts sous le maillot de l'Ukraine a appelé à l'unité dans une situation plus que difficile. Sondé sur l'avenir de Chelsea, club au sein duquel il a évolué entre 2006 et 2009, il a avoué "espérer que la situation se résolve rapidement" pour les supporters, alors que le club anglais doit composer avec des sanctions importantes et que son propriétaire, Roman Abramovich dans le viseur du gouvernement britannique, l'a mis en vente.