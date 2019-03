Guardiola, la rumeur Turin

Les relations tendues entre la Juventus de Turin et Massimiliano Allegri ouvrent de nombreuses perspectives. Notamment pour la presse transalpine. Depuis plusieurs semaines, et surtout la défaite 2-0 contre l'Atlético de Madrid en Ligue des champions, l'entraîneur de la Vieille Dame est très critiqué en Italie. Le technicien de 51 ans est ciblé comme le principal responsable de ce revers en huitième de finale aller et il aurait même tenté de démissionner dimanche soir, avance le Corriere dello Sport, malgré la victoire des Bianconeri à Naples (1-2) en Serie A.

Forcément, les rumeurs évoquant son probable successeur vont bon train en vue de la saison prochaine, Allegri étant clairement annoncé sur le départ cet été. Et après l'intérêt que l'on prête à la Juventus pour Zinedine Zidane, la presse italienne parle ce mardi d'un "rêve" de recruter Pep Guardiola lors de la prochaine intersaison. Dans son article du jour, Sport Mediaset avance ainsi que les dirigeants turinois ont invité ces derniers jours Pere Guardiola, le frère et agent de l'entraîneur de Manchester City, sans toutefois en préciser la raison. Mais l'information se suffit à elle-même pour lier sa venue dans le Piémont à une possible négociation.

Le quotidien transalpin rappelle ainsi que Pep Guardiola est lié jusqu'en juin 2021 avec les Skylbues et qu'il se sent particulièrement bien en Angleterre. Mais qu'en cas de doublé championnat-Ligue des champions, son âme de compétiteur pourrait le pousser vers de nouveaux défis l'été prochain. Problème, et non des moindres, Sport Mediaset indique que Guardiola touche quelques 23,5 millions d'euros par an avec Manchester, presque trois fois plus que le salaire d'Allegri (7,5 millions d'euros). Des émoluments qui sont en fait bien supérieurs selon France Football pour l'Italien (environ 13,7 millions d'euros brut par an) même s'ils demeurent en deçà de ceux du Catalan. Le journal italien rappelle enfin que Zinedine Zidane serait lui enclin à accepter un salaire proche de l'actuel entraîneur des Bianconeri et qu'il demeure le choix numéro un. Après trois C1 glanées avec le Real Madrid (2016, 2017, 2018), "Zizou" est sans club (et sans sélection) depuis cet été.