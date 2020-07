Goran Pandev, l'inusable soldat du Genoa

[⚽️ VIDÉO BUT] 🇮🇹 #SerieA

🔥 Découvrez une action sublime du Genoa, en mode Joga Bonito !

😍 Conclue par Goran Pandev, d'une frappe croisée imparable !

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 12, 2020

Un amour passionnel entre Pandev et le Genoa

[🎞️VIDEO - ⚽️BUT] 🇮🇹 Serie A

✨Dégagement hasardeux du gardien ➡️ Contrôle ➡️ Frappe lobbée 💥

🔥🔥 Goran Pandev marque d'un lob somptueux pour le Genoa !!

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 8, 2019

Pour son opération maintien, le Genoa peut compter sur un soldat qui a repris du service : Goran Pandev . A 36 ans, il est le meilleur buteur des Rossoblu. Un apport bienvenu au moment où les hommes de Davide Nicola n'ont qu'un point d'avance sur Lecce et la zone rouge. Le vétéran a prouvé qu'il n'était pas fini.Cette saison, le natif de Strumica peut espérer atteindra la barre des dix buts. Une première depuis en 12 ans. A l'époque, il portait le maillot de la Lazio Rome.L'attaquant a déjà tout connu dans sa carrière. Il y a près de 20 ans, il rejoignant l'Italie en signant à l'Inter Milan. Depuis, il a gagné la Serie A (1 fois), la Coupe d'Italie (5 fois), la Supercoupe d'Italie (2 fois), la Ligue des Champions et la Coupe du Monde des clubs.Sur le terrain, il est exemplaire avec son sens du but. Dans le vestiaire, le vice-capitaine sert de relais grâce à son vécu. Quand Thiago Motta dirigeait l'équipe, il n'avait qu'un an de moins que son entraîneur. Les deux hommes avaient d'ailleurs joué ensemble sous le maillot nerazzurri.Goran Pandev est un vrai soldat. Quand il est sur la pelouse, il se bat pour lui, pour son équipe mais aussi pour les fans. Dans une interview à Il Giornale, il a évoqué le lien particulier qui le lit à Gênes depuis son arrivée en 2015 après une escapade à Galatasaray. « Les fans de Gênes sont fantastiques, je remercie le président qui a cru et croit en moi. Je suis très bien à Gênes et je veux terminer ma carrière ici. Je rêve de le faire avec le stade plein. Je suis heureux de ces cinq années passées ensemble, avec ma famille, nous pensons même rester ici même après ma carrière sportive. » C'est de là que le joueur parfois moqué pour sa calvitie tire sa forceLe trentenaire a été inspiré cette saison. Il a marqué des beaux buts mais surtout des buts importants. Et dans cette fin de saison, ils le sont tous pour un Genoa 17eme et premier non-relégable.Le Macédonien était censé prendre sa retraite cet été. Mais à cause du Covid-19 et de son impact sur le football, il a décidé de revenir sur sa décision.« Ma carrière n'est pas encore terminée. Je veux assurer le maintien avec le Genoa. J'adore ce club. L'accueil de la ville et des fans a été quelque chose d'unique. J'ai un autre objectif, participer à l'Euro 2021 avec la Macédoine » disait l'attaquant à Il Giornale. Pour assurer ce maintien, le Genoa va devoir briller dès ce jeudi soir sur la pelouse du Torino. Et Goran Pandev sera attendu en première ligne.