Genoa: Thiago Motta va signer

Ancien coach des U19 du Paris Saint-Germain jusqu'au terme de l'exercice écoulé, Thiago Motta semble sur le point de s'offrir une première expérience au plus haut niveau. L'ex-international italien devrait être nommé entraîneur de l'équipe première du Genoa dans les prochaines heures, en remplacement d'Aurelio Andreazzoli, rapporte le Corriere della Serra.

Un accord contractuel aurait d'ores et déjà été trouvé entre le président Preziosi et les Liguriens, 19e du classement de Serie A après avoir été balayés (5-1) à Parme dimanche. L'ancien taulier des Rouge et Bleu ou de l'Inter Milan débarquerait sans staff, mais serait accompagné d'un technicien possédant le diplôme nécessaire pour entraîner à ce niveau, ce qui manque encore à Thiago Motta.