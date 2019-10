Genoa: Pourquoi Motta a dit oui

Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à la tête des U19 du PSG, Thiago Motta est devenu, mardi, le nouvel entraîneur du Genoa. Pour sa première expérience à la tête d’une équipe professionnelle, l’ancien milieu de terrain n’aura pas la partie facile chez l’avant-dernier de Serie A.Présent en conférence de presse, mercredi, l’Italo-bresilien n’en est pas moins apparu ravi de cette opportunité mais également redevable envers le club qui l’a accueilli à son arrivée en Europe en 2008. "Les sensations sont bonnes. Pour moi, revenir ici est une grande opportunité et un honneur. La situation est difficile, mais je suis convaincu que nous pouvons nous en sortir, a-t-il ainsi affirmé dans des propos relayés par Sky Italia. Pour ce maillot, nous devons tout donner tous les jours."

"J’ai beaucoup d'idées, mais je répète que l'e plus important est de donner le meilleur de moi-même, tous les jours. Dans les yeux des garçons, j'ai vu que le maintien était possible. En 2008, Gênes a changé ma situation. Maintenant, je veux vraiment entraîner et changer ce classement", a-t-il ajouté.