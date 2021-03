Genoa : Kevin Strootman a rallumé la lumière

Si la dynamique du moment est redevenue difficile pour le Genoa, avec six matchs sans victoire, Kevin Strootman est aussi lié aux trois victoires de rang du mois de janvier. A peine le pied remis en Italie, le milieu de terrain néerlandais a forcément contribué au réveil de son nouveau club, certes trop sporadique, avec notamment une victoire de prestige face au Napoli (2-1). "La limite avec lui, c'est qu'il ne jouait pas beaucoup en France, résume le directeur sportif Francesco Marroccu pour Sky Sport. On l'a donc fait rejouer régulièrement en lui donnant très peu de repos, car il avait besoin de revenir à un niveau de forme total."



Strootman a été titulaire lors des dix rencontres depuis son arrivée en prêt de l'Olympique de Marseille, où il n'avait débuté qu'un seul match lors de la première partie de saison (à Brest, au mois d'août). Les Phocéens aimeraient pouvoir transférer définitivement celui qui n'a jamais été grand-chose d'autre qu'un flop dans leurs rangs, en deux ans et demi, pas aidé par le départ de Rudi Garcia qui l'avait attiré après en avoir fait un de ses hommes de base à l'AS Roma. Mais le salaire considérable du triple vice-champion d'Italie (en 2014, 2015 et 2017) pose problème. "J'étais dans une mauvaise situation, on voulait revenir en Italie avec ma famille. Le Genoa a été intéressé dès le départ et a tout fait pour me faire venir, je veux aider l'équipe et apporter de l'expérience."



Celle-ci a immédiatement fait son effet, combinée à une qualité technique qui a également refait surface sans attendre. Le Genoa ne s'attendait certainement pas à réussir si vite ce pari individuel, et la lutte pour le maintien est a priori très bien engagée - huit points d'avance sur le Torino, 18eme. A 30 ans, Strootman espère aussi pouvoir récupérer in extremis sa place en sélection des Pays-Bas pour l'Euro 2021.