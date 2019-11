Genoa : Entraîneur depuis un mois, Thiago Motta est-il aussi bon que prévu ?

Une première pleine de promesses

Motta déjà dos au mur ?

Tout va très vite pour Thiago Motta, qui a tout connu ou presque en quelques semaines. Après seulement un an à la tête des U19 du Paris Saint-Germain, l’ancien milieu de terrain a donc été propulsé dans le rôle d’entraîneur d’une formation de première division. Qui plus est, une équipe en difficulté en championnat. En effet, alors que la relégation a été évitée de justesse l’an dernier, avec un maintien acquis grâce à une meilleure différence de buts, les Rossoblu ont tenté de se relancer sous la houlette d’Aurelio Andreazzoli. Débarqué après seulement huit rencontres de Serie A, avec une victoire et deux matchs nuls pour cinq défaites à son actif, l’ancien d’Empoli a donc laissé un club bien mal-en-point, avec une piètre 19eme place, à son jeune et inexpérimenté successeur.Quatre jours après sa nomination, l’Italo-Brésilien était déjà très attendu pour son premier match avec le Genoa au Stade Luigi-Ferraris. Opposé au promu Brescia, 15eme à ce moment-là et concurrent direct pour le maintien, Motta a fait fort. Mené suite à un but de Tonali en première période, l’ancien Parisien a brillé par son coaching si décisif après la mi-temps. En effet, les trois joueurs qu’il a fait entrer en cours de jeu, à savoir Agudelo, Kouamé et Pandev, ont chacun marqué pour renverser la situation en un peu moins d’un quart d’heure. En plus de signer une précieuse victoire (3-1) qui les faisait sortir de la zone rouge, le néophyte réalisait un gros coup d’éclat en Serie A, avec ses trois remplaçants buteurs. Suite à cela, l’intéressé a même reçu des compliments de Maurizio Sarri. « Ils ont très bien joué. Il est surprenant de constater à quel point le Genoa est bon, malgré son classement. Thiago Motta a eu un impact en quelques jours », confiait alors l’entraîneur de la Juventus, avant d’affronter les Liguriens.A Turin, après une bonne entame, les Rossoblu ont finalement payé cher d’être réduits à dix presque toute la seconde période et ont fini par s’incliner au bout du bout sur un penalty de Cristiano Ronaldo (96eme, 2-1). Derrière, le Genoa a connu la défaite, une nouvelle fois en fin de match, contre l’Udinese (1-3), alors que les premières rumeurs autour de l’Italo-Brésilien sortaient dans la presse italienne. Menacé ou non, Motta a vu son équipe aller accrocher Naples sur ses terres avant la trêve internationale (0-0). Avec un style de jeu basé sur la possession, ordonné et une « capacité à souffrir », comme l'écrivait La Gazzetta dello Sport, l’équipe de l'ancien du PSG semble sur la bonne voie. Malheureusement pour lui, Enrico Presiozi, son président, ne tolérera pas l’échec bien longtemps. Ce lundi (20h45), à Ferrare, contre la Spal (19eme), une contre-performance ferait d’ailleurs mauvais genre.