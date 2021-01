Genoa : En manque de rythme, Strootman veut aider le club

"Je dois probablement retrouver le rythme", estime Strootman

"Je vais bien. Je me suis toujours entraîné, même si je n’ai pas beaucoup joué l’année dernière", a déclaré Strootman lors d’une conférence de presse avec le Genoa, ce vendredi. "Je dois probablement retrouver le rythme. Je vais bien physiquement et je suis prêt à jouer. Je donne toujours tout pour le club dans lequel je joue. Je remercie les supporters de la Roma, mais aussi ceux de Gênes. Je suis prêt à aider cette équipe", a-t-il assuré. Le Genoa occupe actuellement la 17ème place de la Serie A avec 14 points en 17 matchs et le milieu de terrain néerlandais estime que l'équipe est plus forte par rapport à sa position. "Ils ne méritent pas ce classement. Ils ont bien joué lors des derniers matchs", a jugé le natif de Ridderkek.



L'aventure de Kevin Strootman s'est mal terminée du côté de l'Olympique de Marseille. Le milieu de terrain hollandais n'a pas su convaincre André Villas-Boas de sa valeur afin de perdurer en tant que titulaire dans l'entrejeu. Il a certes disputé 11 matchs de Ligue 1 cette saison, mais il n'a été qu'une fois titulaire, devant se résoudre à un rôle de remplaçant régulier. Fréquemment utilisé en fin de rencontres (contre Angers, Montpellier ou encore Dijon), Strootman va donc retrouver la Serie A , un championnat qu'il connaît bien pour y avoir évolué durant cinq ans, de 2013 à 2018, sous le maillot de l'AS Roma, avant de rejoindre l'OM.