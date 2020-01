Gattuso a son "Verratti"

"Le niveau à l’entraînement a augmenté"

Arrivé au chevet du Napoli le 11 décembre suite au renvoi de Carlo Ancelotti, Gennaro Gattuso est arrivé dans un club encore marqué par la crise consécutive à la mutinerie de ses joueurs, qui avaient refusé de partir en mise au vert avant d’être sanctionnés financièrement. Et pour l’instant, l’ancien rugueux milieu de terrain ne fait pas de miracles, avec trois défaites et une victoire en Serie A, et une 11place au classement, ainsi qu’une qualification, mardi face à Pérouse (2-0), pour les quarts de finale de la Coupe d’Italie.Samedi soir (20h45) contre la Fiorentina, sans les indisponibles Kalidou Kolibaly, Nikola Maksimovic ou encore Dries Mertens, l’ancien Milanais espère enfin réussir à glaner un deuxième succès de rang. Et il a expliqué comment il comptait s’y prendre pour motiver ses troupes. "On doit se dire que si on gagne, on sera en Ligue des champions, et jouer comme si c’était notre dernier match, a-t-il lancé vendredi en conférence de presse. Et je sais les efforts que font les joueurs. C’est une équipe qui essaie de se sortir de cette situation."Pour y parvenir, il pourra compter sur deux renforts dans l’entrejeu, débarqués lors du mercato hivernal. Mais qui ne devraient a priori pas débuter face aux Florentins. Diego Demme, un Allemand de 28 ans arrivé de Leipzig pour 12 millions d’euros, et surtout l’international slovaque Stanislav Lobotka (25 ans), recruté plus de deux fois plus cher au Celta Vigo. Et qui était notamment pisté la saison dernière par le PSG, Tottenham ou encore Dortmund."Le niveau à l’entraînement a augmenté, la balle va beaucoup plus vite, apprécie Gattuso. Et ils peuvent beaucoup nous aider. Demme peut jouer dans un milieu à deux, alors que Lobotka peut évoluer en relayeur avec des caractéristiques différentes, ou dans un rôle de milieu défensif. Mais on sait bien quel genre de joueur il est. Il est différent de Demme, qui aime jouer en une ou deux touches de balle. Lobotka, lui, est comme Verratti, il porte le ballon." De quoi permettre aux Napolitains de faire une deuxième partie de saison plus conforme à leur standing ?