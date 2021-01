Franck Ribéry, un champion dévoué à la Fiorentina

Même s'il n'a pas encore marqué cette saison, Franck Ribéry reste le dépositaire du jeu de la Fiorentina. Ses cinq passes décisives en 16 matchs le prouvent. Avec Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic et Fabio Quagliarella, le Français fait partie des joueurs de plus de 35 ans qui ont été décisifs au moins cinq fois depuis le début de la saison de Serie A. Encore muet devant le but adverse, le joueur de 37 ans est pourtant bien parti pour réaliser des meilleures statistiques que l'an passé. Pour sa première saison en Italie, il avait été impliqué sur six buts. En 2020-2021, cette marque pourrait être égalée dès ce vendredi lors la première journée de la phase retour. Un véritable exploit rendu possible par un temps de jeu en hausse. Malgré quelques alertes, le natif de Boulogne-sur-Mer a cette fois pu dribbler les pépins physiques autant que les adversaires. Et même s'il termine moins de match qu'auparavant, c'est suffisant pour lui permettre de porter son équipe. Son rendement en progression a permis à la Fiorentina de prendre ses distances sur la zone rouge. Grâce à l'ancienne star du Bayern Munich, l'actuel 12eme de Serie A n'a perdu que deux matchs depuis la mi-décembre.

Un brassard et des responsabilités

« Je suis heureux ici à Florence. Je veux aider mon équipe, mon club, ma ville. C'est difficile, mais je veux montrer que je suis là. » avait déclaré Franck Ribéry après le match nul contre Sassuolo qui avait lancé cette série. Cette prise de parole prouve le statut de leader du joueur arrivé en 2019. Le plus vieux joueur de l'effectif florentin avait commencé la saison avec le brassard de capitaine et reste un exemple pour ses coéquipiers. Récemment, Cesare Prandelli, qui a pris la place de Giuseppe Iachini sur le banc de la Viola a confirmé tout le bien qu'il pense de l'ancien international français. « C'est un champion. Il apporte toujours sa forte personnalité sur le terrain. Je suis certain qu'il sera décisif demain pour remporter le match. » expliquait l'ancien sélectionneur de la sélection italienne. Sa prophétie s'est réalisée avec une passe décisive de Franck Ribéry pour Dusan Vlahovic dans une victoire sur Crotone qui a fait du bien. Cette offrande, la cinquième de la saison a confirmé que malgré ses 37 ans, l'attaquant se donne toujours du mal pour son équipe. Titularisé à 15 reprises sur quatre postes différents, il multiplie les efforts qu'importe son rôle ou la situation sportive de son équipe. Une attitude qui mériterait d'être récompensée par un but.