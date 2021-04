Franck Ribéry dragué par la Lazio Rome !

En fin de contrat avec la Fiorentina, Ribéry ne manque pas de prétendants en Serie A, lui qui semble avoir conquis la Botte depuis son arrivée en Italie. En plus de la Viola, qui voudrait le prolonger, la Lazio Rome aimerait bien attirer le Français selon une indiscrétion signée La Gazzetta dello Sport. Le quotidien italien de référence précise que le club toscan tient au leadership du Français, mais la Lazio se ferait pressante.

Ribéry négocie avec la Fiorentina

Le club romain voudrait l’associer à Ciro Immobile en attaque pour la saison prochaine, et se tient à l’affût en attendant un éventuel échec des négociations entre la Viola et sa star, qui perçoit la bagatelle de 4 millions d'euros à Florence. Toujours selon les informations de La Gazzetta, le point d'achoppement entre les deux parties résiderait dans le fait que la Viola aimerait faire baisser le salaire de Ribéry en lui proposant, en contrepartie, des bonus liés à la performance plus conséquents. A 38 ans et malgré de nombreux pépins physiques depuis son arrivée en Serie A, Ribéry reste en tout cas très estimé sur le marché.