Franck Ribéry, c'est reparti pour un tour ?

Pour la première fois depuis la saison 2016-2017, Franck Ribéry est susceptible de terminer la saison en ayant été décisif plus de dix fois en championnat. Un tel rendement à 38 ans dans un des cinq grands championnats européens force le respect et ressemble à un pied de nez au temps qui passe. A la Fiorentina, l'ailier s'est adapté à un nouveau championnat, un nouveau contexte, un nouveau rôle et un corps qui ne lui permet plus de multiplier les efforts comme lors de ses plus grands exploits. Malgré tous ces changements, il a commencé la saison avec le brassard de capitaine et a su délivrer quelques prestations impressionnantes au cours de ses 27 apparitions en championnat cette saison. Le natif de Boulogne-sur-Mer est un des cadres d'une Fiorentina au bilan collectif décevant. Le 13eme de Serie A s'est évité une lutte anxiogène pour le maintien grâce aux 21 buts de Dusan Vlahovic et à l'apport de Franck Ribéry. Avec deux buts et sept passes décisives en Serie A, l'ancien du Bayern Munich est le deuxième joueur le plus décisif de la Viola derrière le Serbe. Un statut qui en dit long sur les exploits de l'ancien international français. Aujourd'hui, il est tellement convaincant que les négociations auraient été officiellement entamées entre les différentes parties pour prolonger un contrat qui se termine le 30 juin.

Un nouveau challenge en Allemagne ou en Italie pour Franck Ribéry ?

Franck Ribéry pourrait donc jouer plus de deux saisons avec le club basé à Florence si un terrain d'entente est trouvé. S'ils ne se mettent pas d'accord, le droitier pourrait rapidement trouver un nouveau point de chute. Et pas forcément dans un championnat exotique. Plusieurs clubs des cinq grands championnats européens auraient déjà pensé à celui qui fêtera ses 39 ans en avril prochain. D'après les médias transalpins et germaniques, deux tendances se dégagent en cas de départ : un autre club de Serie A ou un retour en Bundesliga. Dans la Botte, la Lazio Rome serait déjà venue aux renseignements et Monza pense au Français en cas de promotion. En Allemagne, c'est avec Fribourg ou l'Eintracht Francfort qu'il pourrait revenir dans le championnat qu'il a déjà remporté neuf fois. Toujours capable de faire la différence, Franck Ribéry a toutes les cartes en main pour s'offrir un nouveau défi durant l'été de ses 38 ans.