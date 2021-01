Fiorentina : Ribéry s'est blessé contre la Lazio

La Fiorentina n'a pas entamé l'année 2021 de la meilleure manière possible. Ce mercredi, l'équipe dirigée par Cesare Prandelli s'est inclinée sur la pelouse de la Lazio Rome (2-1). Vlahovic répondant trop tardivement (88ème) aux réalisations de Caicedo (6ème) et Immobile (76ème) en faveur de la Lazio. Peut-être plus grave encore, Franck Ribéry s'est blessé à la 38ème minute. Suite à une douleur ressentie après une accélération, visiblement touché à la cuisse droite, il a stoppé sa course. Remplacé par Valentin Eysseric, il a dû quitter le terrain avec la mine des mauvais jours.

Plusieurs blessures pour Ribéry cette saison

Ce n'est pas la première fois que le natif de Boulogne-sur-Mer doit composer avec une blessure. Plus tôt dans la saison, il avait été touché. D'abord en novembre (cuisse droite) puis lors du mois de décembre, au niveau de sa cheville droite. En fin de contrat en juin 2021 avec le club transalpin, il a disputé 14 matchs de Serie A avec la Fiorentina, parvenant à délivrer 3 passes décisives. Quatorzième avec 15 points obtenus en 16 matchs, la Fiorentina ne brille pas cette saison. En décembre, le nonuple champion d'Allemagne avec le Bayern Munich avait clamé son envie d'apporter un plus : "Je suis heureux ici à Florence. Je veux aider mon équipe, mon club, ma ville. C'est difficile, mais je veux montrer que je suis là. Nous devons continuer à travailler", avait glissé Ribéry.