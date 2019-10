Fiorentina: Ribéry joueur du mois en Serie A

Arrivé cet été à la Fiorentina en provenance du Bayern Munich, où il a évolué pendant douze saisons, Franck Ribéry s’est très vite et très bien adapté au championnat italien. A tel point que l’ailier français (36 ans) a été élu joueur du mois de septembre en Serie A. En six rencontres disputées avec la Viola, l’ancien international tricolore a inscrit deux buts et délivré une passe décisive. Une bonne pioche, donc, pour le club toscan, qui l’a recruté libre.

Ha già conquistato Firenze e il suo primo premio con la maglia viola. ⁰ @FranckRibery è l'MVP di settembre della #SerieATIM. #WeAreCalcio pic.twitter.com/kRhSBVQ14x — Lega Serie A (@SerieA) October 5, 2019