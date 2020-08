Fiorentina : Ribéry élu meilleur joueur par les fans

Che onore! Grazie a tutti i tifosi per avermi votato come giocatore della stagione. Grazie per il vostro supporto all'Artemio Franchi e grazie per averci sostenuto anche da casa. Grazie di tutto. Significa davvero molto per me. 🙌🏼🙏🏼#ForzaViola 💜💜💜 https://t.co/oGjFQbKTqw

— Franck Ribéry (@FranckRibery) August 10, 2020

C'est un titre honorifique mais Franck Ribéry a apprécié l'attention. Lundi sur Twitter, les supporters de la Fiorentina l'ont élu meilleur joueur de la saison. Une récompense méritée pour celui qui bénéficie d'une petite notoriété désormais à Florence.a réagi l'ex-international tricolore en italien.Seulement un an après son arrivée libre en provenance du Bayern Munich où il a passé douze années, l'attaquant s'est plutôt bien acclimaté à la Serie A. À 37 ans, Franck Ribéry a cumulé trois buts et trois passes décisives en vingt-et-un matchs joués. Une suspension de trois matchs et une lésion du ligament collatéral de la cheville lui ont fait manquer une quinzaine de rencontres. Fin juin, lors de la deuxième rencontre de reprise de la saison italienne, Ribéry s'est fendu d'un but contre la Lazio sans pour autant empêcher la défaite des siens (1-2). Victime d'un cambriolage le 5 juillet, l'ex-joueur de l'OM avait fait polémique suite à une vidéo postée, dénonçant l'insécurité de la ville italienne. S'il a depuis réaffirmé son attachement au club et à la cité florentine, l'ancien Munichois sera vivement attendu pour sa deuxième et dernière année de contrat avec la Viola.