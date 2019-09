Fiorentina: Ribéry "content" de sa première titularisation 

Titularisé pour la première fois depuis son arrivée à la Fiorentina en fin de mercato estival, Franck Ribéry a livré une prestation aboutie face à la Juventus Turin (0-0), ce samedi pour le compte de la 3e journée de Serie A. Au micro de la chaîne Sky, l’ancien Bavarois est notamment revenu sur l'accueil que lui ont réservé les tifosi.

"La ville, les tifosi... Quand on voit un stade comme ça, ça me plaît. Je suis content, c'est pour ça que je suis venu. Cela faisait presque trois mois que je n'avais pas joué en match et je ne suis arrivé qu'il y a trois semaines. Il faut continuer comme ça", s’est enthousiasmé l’ailier français.