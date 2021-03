Fiorentina : Prandelli démissionne et pourrait arrêter sa carrière

Lettera di Cesare Prandelli.#Fiorentina

— ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 23, 2021

"Le moment est venu de m'arrêter pour retrouver qui je suis vraiment"

Par une lettre, Cesare Prandelli a expliqué certaines raisons de sa démission en tant que coach de la Fiorentina, alors qu'il était arrivé en novembre 2020. Ce mardi, l'ancien sélectionneur de l'Italie a quitté son poste, visiblement très marqué par son environnement. Son bilan de six victoires, six nuls, onze revers et une quatorzième place au classement de Serie A, avec une défaite face à l'AC Milan dimanche (2-3) semble secondaire Celui qui a entamé sa carrière de coach à l'Atalanta en 1990 pourrait bien mettre un point final à son aventure, avec ce second passage du côté de la Viola - il avait dirigé la Fiorentina de 2005 à 2010. Passé entre temps sur les bancs de Galatasaray, de Valence, d'Al-Nasr et au Genoa, Prandelli a mené l'Italie en finale de l'Euro 2012, perdu contre l'Espagne (4-0). Il a aussi connu une grande désillusion avec une élimination au premier tour de la Coupe du monde 2014 au Brésil avec la Nazionale.Dans la lettre publiée sur le site officiel de la Fiorentina, Prandelli a convoqué de nombreux sentiments. "C'est la seconde fois que je quitte la Fiorentina. La première n'était pas ma décision, celle-là si. J'ai entrepris cette expérience avec joie et amour, motivé aussi par l'enthousiasme du nouveau propriétaire. C'est probablement l'excès d'amour pour la ville qui m'a aveuglé quand les premiers signaux de détresse apparaissaient. Quelque chose allait mal en moi. Ma décision est dictée par les responsabilités énormes auprès des joueurs et du club., a-t-il développé.