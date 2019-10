Fiorentina: L’hommage de Ribéry aux fans de la Fiorentina

Désigné joueur du mois de septembre après ses débuts tonitruants avec la Fiorentina, Franck Ribéry pouvait difficilement meilleure entame le club florentin, vainqueur 1-0 de l’Udinese lors de la 7e journée de Serie A et désormais huitième du classement à deux points du Top 4.Des débuts réussis qui lui valent une popularité déjà au zénith auprès des fans de la Viola. Mais le Français le leur rend bien. "Moi un phénomène ? Le vrai phénomène, c'est notre public: toute cette chaleur me fait du bien, c'est pourquoi j'aime le football. Florence nous plait, à ma famille et à moi", a-t-il ainsi déclaré dans des propos relayés par Sky Italia.