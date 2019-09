Fiorentina: La nouvelle vie de Ribéry

Libre de s’engager avec le club de son choix après la fin de son bail avec le Bayern Munich le 30 juin dernier, Franck Ribéry a choisi de rallier la Fiorentina. Dans les colonnes de L’Equipe, l’ex-international français est revenu sur son adaptation éclair en Italie.

"Nous avons tous eu un super feeling. Florence n’est pas très grand mais il y a tout: des écoles internationales pour mes enfants, la mer n’est pas loin, la campagne toscane est magnifique et il y a un tas de choses à voir avec ce musée à ciel ouvert. En plus, j’adore la nourriture italienne ! Le vestiaire est aussi fantastique. Certains joueurs m’ont vu arriver avec de gros yeux. Mais ils ont vite vu que j’étais quelqu’un de très simple, abordable et qui aimait déconner. Ils ont tous joué un rôle important dans ma venue", a ainsi déclaré l’ancien Messin.