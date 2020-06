Fiorentina – Frey : « Ribéry est attendu comme le Messie »

Passé notamment par la Fiorentina durant sa longue et belle carrière, Sébastien Frey (40 ans), retraité depuis plusieurs années maintenant (2015 après une ultime saison du côté de la Turquie et de Bursaspor), est resté l’un des premiers supporters de la Viola. Déçu du début de saison des Florentins, seulement 13emes, il avoue attendre, au même titre que les Tifosi, beaucoup du retour de Franck Ribéry (37 ans) dans l’équipe. Frey sait que celui qui aurait mérité le Ballon d’Or en 2013 alors qu’il défendait encore les couleurs du Bayern Munich n’a pas mis longtemps à se faire adopter par ses nouveaux fans. A entendre le natif de Thonon-les-Bains, le vice-champion du Monde 2006 bénéficie même d’une cote d’amour impressionnante à Florence, au point pour les supporters locaux de mourir d'impatience de le revoir sur le terrain.

Frey : « Ribéry a hâte de revenir faire la différence »

« Dès son arrivée, Ribéry a montré sa volonté, ses qualités et son professionnalisme, et ça a fait craquer les supporters de la Fiorentina, analyse Frey. Moi, le connaissant, je n’ai pas du tout été surpris. A son âge, il veut toujours être un acteur majeur du football, et il peut encore beaucoup apporter au football italien. Il est arrivé dans une Fiorentina en reconstruction, il est le joueur-clé de l’équipe mais il a dû manquer la moitié de la saison. » Et, visiblement, la Viola peut s’attendre à enregistrer le renfort d’un Ribéry très déterminé et prêt à tout casser, comme il l’avait fait dès son arrivée. « En tant que professionnel, il s’est entraîné dur pendant le confinement et d’après ce que j’ai pu lire sur les réseaux sociaux, il a hâte de revenir faire la différence, explique l’ancien gardien de but des Bleus. Il veut redonner aux fans de la Fiorentina de l’amour et de l’affection. Ici, ils sont passionnés et la Fiorentina l’attend comme le Messie, car elle a besoin de lui pour recommencer le projet. » Et d'abord remonter au classement, car avant de recevoir Brescia lundi, Ribéry et ses coéquipiers accusent neuf points de retard sur les places européennes.