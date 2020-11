Fabio Quagliarella, l'autre buteur éternel

Depuis la saison 2005-2006, un évènement se produit chaque année en Serie A et ce n'est ni les scandales d'arbitrages, ni les titres de la Juventus Turin. Depuis 15 ans, Fabio Quagliarella a marqué au moins un but lors de chaque exercice de l'élite du football italien. Le joueur de 37 ans ne s'arrête pas de marquer. Son incroyable série de onze matchs consécutifs en faisant trembler les filets lors durant l'hiver 2018 le prouve. C'est un record partagé avec Gabriel Batistuta et Cristiano Ronaldo.

Bientôt une prolongation jusqu'en 2023 ?



Malgré son âge, l'attaquant est toujours aussi important pour la Sampdoria. Avec quatre buts en huit matchs, le capitaine de la Samp est tout simplement le meilleur buteur de son équipe. Même s'il a manqué un match de coupe en milieu de semaine à cause d'une blessure musculaire, l'attaquant italien est déjà de retour dans le groupe qui va affronter le Torino, son club formateur, ce lundi soir. Physiquement, Fabio Quagliarella est toujours au top. Depuis son arrivée à Gênes en 2016, il n'a jamais été absent plus de 15 jours.

Cette incroyable régularité lui permet de voir plus loin et plus haut. Le natif de Castellammare di Stabia est actuellement en négociation avec sa direction pour prolonger son contrat jusqu'en 2023, l'année de ses 39 ans. Si un accord est trouvé, il pourra alors continuer sa progression dans le classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Serie A. Avec 168 réalisations, l'ancien d'Ascoli, de la Juventus, de Naples ou de l'Udinese pointe actuellement au 15eme rang de ce classement prestigieux. Chez les joueurs en activité, il est déjà le numéro 1 depuis longtemps.

A 36 ans, Fabio Quagliarella a réalisé sa meilleure saison



Ce qui est incroyable avec Fabio Quagliarella, c'est qu'il se bonifie avec le temps. C'est en 2018-2019 que l'attaquant a connu sa meilleure saison avec 26 buts et 7 passes décisives. Son premier match de Serie A, au siècle dernier, avec le Torino face à Piacenza et son jeune gardien Flavio Roma paraissait alors très loin. Dans cette rencontre où il était resté muet, Alberto Gilardino avait marqué pour lancer une série de 17 saisons consécutives en marquant au moins une fois. L'an prochain, il sera la première cible d'un Fabio Quagliarella qui pourrait en faire autant et se rapprocher du record de Francesco Totti.

Qaund Quagliarella se joue de la défense de l'Atalanta avec classe :