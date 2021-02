Willy Braciano Ta Bi a perdu son match contre le cancer du foie. Ce grand espoir du football ivoirien est décédé ce mardi des suites de cette longue maladie, a annoncé l'Atalanta Bergame, où il évoluait depuis deux ans. Capitaine de la sélection ivoirienne lors des Jeux de la Francophonie 2017, ce milieu de terrain défensif s’était engagé pour une « longue durée » en faveur de la Dea. « Nous pleurons le décès prématuré de notre joueur. Champion d’Italie U19 (en 2019), il a vu son rêve prendre fin précipitamment, écrit le club lombard. Nous partageons le chagrin de sa famille et de ses proches. Repose en paix, Willy. »

Partecipiamo con profonda commozione al dolore dei familiari per la prematura scomparsa di Willy Braciano Ta Bi. Campione d’Italia Primavera nel 2019, ha visto il suo sogno interrompersi troppo presto… Ciao Willy, riposa in pace. Manchester United) lui a rendu hommage via Instagram.