Europe : Les dates des grandes affiches des cinq grands championnats

En Bundesliga, la course au titre bat son plein

Avec un Bayern Munich qui semble moins souverain cette saison, la concurrence n’a pas pu se cacher bien longtemps. Actuellement leader, le RB Leipzig va débuter la nouvelle année par deux gros rendez-vous. En une semaine, l’équipe de Julian Nagelsmann accueillera le Borussia Mönchengladbach (2eme, le 1er février) et se déplacera chez les champions en titre (3eme, le 9 février). Pour le Bayern Munich, c’est en avril que ça va se corser avec un déplacement au Borussia Dortmund (4eme, le 4 avril) et la réception des coéquipiers de Marcus Thuram et Alassane Pléa (le 25 avril). Enfin, le derby de la Ruhr entre le BVB et Schalke 04 (5eme) aura lieu le 14 mars.

Derrière Liverpool, des chocs pour la C1

Alors que Liverpool semble se diriger vers un succès tranquille en Premier League, leur duel contre Manchester City (3eme) à l’Etihad Stadium le 4 ou 5 avril sera à suivre de près. Avant cela, les joueurs de Pep Guardiola auront eu droit à un beau programme entre l’affiche à Leicester (2eme, le 22 février) et le derby de Manchester à Old Trafford (5eme, le 7 ou 8 mars). Si les trois premiers ne craquent pas en 2020, la quatrième va valoir très cher. Pour le moment, c’est Chelsea qui l’occupe et devra la défendre ardemment. En quelques semaines, les Blues accueilleront Arsenal (le 21 janvier), se déplaceront à Leicester (le 1er février), avant de recevoir Manchester United (le 17 février) et Tottenham (le 22 février). Un menu très copieux pour la bande à Frank Lampard !

Un duel à distance pour le titre

Cette saison, une intense bataille se joue. Actuellement en tête du championnat d’Espagne, le FC Barcelone va rapidement entrer dans le vif du sujet en 2020 avec la réception de l’Atlético de Madrid le 9 janvier. Les Blaugrana devront également se méfier de leur déplacement à Sanchez-Pizjuan contre le FC Séville le 5 ou 6 avril. Entre temps, le Clasico aura normalement eu lieu le 1er ou 2 mars à Madrid. De son côté, le Real Madrid va avoir droit à deux chocs dès les premières semaines avec la réception des coéquipiers de Lucas Ocampos le 18 janvier et celle des Colchoneros le 1er février. Enfin, l’opposition entre ces deux dernières équipes se déroulera le 8 ou 9 mars.

Des chocs pour le podium en L1

Alors que le Paris Saint-Germain a déjà relégué la concurrence à au moins sept longueurs durant la première partie de saison, le club ne va pas devoir se relâcher. Ainsi, en janvier, une double confrontation en quelques jours est prévue avec Monaco le 12 janvier au Parc des Princes et le 15 dans la Principauté. Ensuite, les champions de France accueilleront Lyon le 9 ou 10 février et se déplaceront à Marseille le 22 ou 23 mars. Actuellement dauphin du PSG, l’OM aura droit à deux déplacements périlleux à Lille (4eme, le 15 ou 16 février) et à Lyon le 19 ou 20 avril. La réception de Monaco le 9 ou 10 mai ne sera certainement pas une partie de plaisir.

L’Inter rêve de faire tomber la Juve

Intouchable ou presque depuis quelques années maintenant, la Juventus devra batailler jusqu’au bout pour se débarrasser de l’Inter Milan, dont l’affrontement direct est prévu le 1er ou 2 mars à Turin. Après ce choc, la Vieille Dame aura également la réception de la Lazio Rome le 26 ou 27 avril a bien négocié. En face, l’Inter ne va pas avoir le droit à l’erreur. En commençant par un déplacement à Naples le 6 janvier et la réception de l’Atalanta Bergame le 11, le début 2020 ne sera pas un cadeau. Février ne sera pas beaucoup plus simple, avec le derby de Milan le 9 février et un déplacement à la Lazio le 16-17 février. Enfin, à la lutte pour le podium, le derby de Rome se déroulera le 26 janvier.