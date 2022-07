Et si Koulibaly restait en Italie ?

Après avoir été lié à Jules Koundé (Séville) et Kalidou Koulibaly (Naples), on peut supposer que le FC Barcelone étudie la possibilité de recruter un défenseur central de haut niveau. Koundé, 23 ans, a fait l'objet de nombreuses spéculations et même si le directeur sportif du FC Séville, Monchi, est clair sur son prix, le FC Barcelone essaiera sans doute de le négocier à la baisse.

Koulibaly vers la Juve ?

L'alternative est Koulibaly, qui coûterait en théorie beaucoup moins cher, étant donné que le joueur de 30 ans est dans la dernière année de son contrat à Naples. Mais ils devront peut-être se dépêcher s'ils veulent obtenir sa signature. Il semble que la Juventus soit sur le point d'acquérir Koulibaly, le journaliste italien Fabrizio Romano affirmant que les discussions avec son agent ont été ouvertes ce soir. La Juventus est résignée à devoir trouver un remplaçant à Matthijs de Ligt, en pleines négociations avec Chelsea et Koulibaly est l'une de leurs principales options.