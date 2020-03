Et à la fin, c'est la Juventus en tête...

La Vielle Dame a de l'expérience à revendre ! Dans un contexte compliqué, la Juventus a su faire les efforts suffisants pour battre l'Inter et reprendre la tête du championnat italien (2-0). Dans une des plus grandes rivalités du football transalpin, les Turinois ont pris le meilleur sur des Interistes sans repères. La formation d'Antonio Conte n'est jamais réellement rentrée dans le match et enchaîne un deuxième revers consécutif. La différence entre les deux prétendants au Scudetto est là. Alors que les Bianconeri parviennent à gagner même sans maîtriser, les Nerrazurri n'arrivent pas toujours à traduire leur domination en victoire. La chance du champion à choisi son camp : celui de la Juve. Dans la course à trois vers le titre, une formation est désormais distancée : l'Inter. L'Inter a raté le coche

Joué avec une semaine de retard en raison du coronavirus, le choc de la 26eme journée de Serie A n'a pas tenu toutes ses promesses. La faute à un stade vide et à une équipe lombarde qui n'a plus vraiment son mot à dire dans la quête du Scudetto. Les coéquipiers de Romelu Lukaku ont laissé passer une belle opportunité de remonter sur le trône national. Ce derby d'Italie était leur dernière chance de pouvoir remonter au classement avant de jouer un match en retard face à la Sampdoria. Un échec donc. Même les recrues hivernales, Young et Eriksen, n'arrivent pas à faire la différence. Une désillusion peut-être provoquée par un manque de vécu commun. Désormais, la Juventus s'envole vers un neuvième titre consécutif et le temps des regrets peut s'ouvrir pour l'Inter. Comme un air de déjà-vu... La Juventus Turin garde le cap malgré les vents contraires

A douze journées de la fin et avant une potentielle suspension du championnat, les hommes de Maurizio Sarri sont en tête avec un point d'avance sur la Lazio, la seule équipe qui parvient à s'accrocher au rythme turinois. Un avantage minime mais suffisant pour rassurer au moment où une période pleine d'incertitudes s'ouvre dans le football italien. Pas toujours convaincants et jamais faciles, les partenaires de Cristiano Ronaldo trouvent toujours un moyen de repousser une concurrence plus féroce qu'auparavant. Ils ont battu l'Inter à deux reprises cette saison. Une domination dans les confrontations directes qui devra se traduire en succès sur la Lazio lors d'un match retour pour le moment prévu en avril. Battu au match aller, le club piémontais a besoin d'un succès pour confirmer sa mainmise sur le championnat. Une statistique plaide en sa faveur et prouve l'incroyable régularité du collectif turinois. La dernière fois qu'il a perdu deux fois contre le même adversaire dans une saison de Serie A, c'était en 2012-2013 face à la Sampdoria. Une éternité sur laquelle a régné la Vecchia Signora.