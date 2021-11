Eriksen pour un retour à l’Ajax ?

Christian Eriksen vit, et c’est bien le plus important. Le milieu de terrain danois est passé tout près du drame absolu lors du dernier Championnat d’Europe, victime d’un malaise cardiaque. Depuis, le joueur de l’Inter s’est fait poser un pacemaker et n’a pas repris la compétition à cause de cela. Le club champion d’Italie avait indiqué à la fin du mois dernier ne pas pouvoir autoriser le footballeur de 29 ans à pratiquer son sport, si le DAI (défibrillateur automatique implantable) n’était pas enlevé.

Prévenir les accidents cardiaques

Selon la presse transalpine (Il Corriere dello Sport), Christian Eriksen envisagerait l’hypothèse d’un retour à l’Ajax Amsterdam où il s’était véritablement révélé (2010-2013). Aux Pays-Bas, le port de cet appareil permettant de prévenir les accidents cardiaques ne poserait pas de problème d'autorisation.