Environ six mois après avoir été frappé par un malaise cardiaque en plein match de l’Euro, Christian Eriksen, sous contrat avec l'Inter jusqu'en 2024, a repris le chemin de l’entraînement. Il l’a fait au sein de son club formateur d’Odense. Les dirigeants de l'équipe danoise lui ont ouvert ses portes pour qu’il puisse s’entretenir physiquement, mais aussi retrouver l’atmosphère d’une équipe pro.

Eriksen n’a encore rien décidé

La nouvelle en question a suscité beaucoup d’enthousiasme chez ses fans, mais celui-ci a été vite douché par l’agent du joueur, en l’occurrence Martin Schots. Ce dernier vient de faire savoir que cette reprise du travail athlétique ne s’accompagne d’aucune projection sur le futur. Et il précise qu’aucune date d’un come-back à la compétition du joueur n’a encore été fixée.



« Comme toute personne ayant vécu ce que Christian a, il travaille à son rétablissement, a commencé par confier Schotes à Goal Espagne. Il aime le faire dans son propre environnement à Milan ou lorsqu'il est au Danemark, en privé, dans son pays de naissance. Parfois, lorsqu'il est au Danemark et qu'il en a envie, il peut utiliser la structure d'Odense BK. Ce qui est un beau geste de son ancien club. Chris a un caractère positif, optimiste et énergique, mais ce n'est pas encore le moment de parler de football. Seul Christian décidera si et quand ce moment viendra."